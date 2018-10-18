Месси попросил «Барселону» купить Погба
18 октября 2018 09:23 63
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси хочет видеть в клубе полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, сообщает "Советский спорт".
По информации Daily Mail, капитан сине-гранатовых рассказал о своем желании руководству клуба. Отмечается, что и другие лидеры каталонцев согласны с целесообразностью приобретения Погба, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По ходу текущего сезона у 25-летнего Погба возникли проблемы с главным тренером "красных дьяволов" Жозе Моуринью. Как утверждает английская пресса, из-за этого конфликта француз не против покинуть "МЮ" в ближайшее трансферное окно.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
17 октября 16:25 16
Ренат Дадашов: Садыхов прекрасно знает, как вести себя с игроками
17 октября 10:32 455
Хавбек «Манчестер Сити» высказался относительно перспектив Мбаппе
17 октября 10:24 1 812
Бразилия на последних минутах обыграла Аргентину - ВИДЕО
17 октября 10:14 862
Глава UFC о возможном уходе Хабиба Нурмагомедова
17 октября 09:59 466
Гризманн вошел в десятку лучших бомбардиров сборной Франции
17 октября 07:00 25
Азербайджан играет вничью с Норвегией - ФОТО
-
17 Окт. 11:28 5 867
-
17 Окт. 13:28 4 201
-
17 Окт. 11:07 4 023
-
17 Окт. 12:35 3 739
-
00:46 3 456