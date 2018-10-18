Азербайджанский ветеран дзюдо стал восьмикратным чемпионом мира

В мексиканском городе Канкун стартовал Чемпионат мира по дзюдо среди ветеранов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, в первый день соревнований сборная Азербайджана завоевала одну золотую медаль.

Фархад Раджабли в возрастной группе М6 (55-59 лет) в весовой категории 90 кг одержал победу над соперниками из России, США и Бразилии и занял высшую ступень пьедестала почета.

Отметим, что это восьмой титул чемпиона мира Раджабли среди мастеров дзюдо.

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