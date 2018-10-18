«ПСЖ» определился с заменой Неймару

18 октября 2018 19:24

"Пари Сен-Жермен" определился с главной трансферной целью на случай ухода из клуба нападающего Неймара. Об этом сообщает AS, передает Day.Az со ссылкой на championat.com.

По информации издания, в качестве замены для бразильца руководство парижской команды видит форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна. "ПСЖ" готов предложить "матрасникам" € 150 млн за переход игрока.

Также отмечается, что одной из главных причин, по которым парижане выбрали Гризманна в качестве замены Неймару, стало желание боссов клуба воссоздать в команде атакующую связку Антуана с Килианом Мбаппе, которая минувшим летом помогла сборной Франции добиться триумфа на чемпионате мира-2018.

Ранее сообщалось, что в возвращении Неймара заинтересована "Барселона". За переход бразильца выступают лидеры и тренерский штаб сине-гранатовых.

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