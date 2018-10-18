Азербайджанский ветеран дзюдо стал восьмикратным чемпионом мира

В Мексиканском городе Канкун стартовал Чемпионат мира по дзюдо среди ветеранов.

Как передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ, в первый день соревнований сборная Азербайджана завоевала одну золотую медаль.

Фархад Раджабли в возрастной группе М6 (55-59 лет), в весовой категории 90 кг одержал победу над соперниками из России, США и Бразилии и занял высшую ступень пьедестала почёта.

Отметим, что это восьмой титул чемпиона мира Фархада Раджабли среди мастеров дзюдо.