Азербайджанский ветеран дзюдо стал восьмикратным чемпионом мира
18 октября 2018 22:19 69
В Мексиканском городе Канкун стартовал Чемпионат мира по дзюдо среди ветеранов.
Как передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ, в первый день соревнований сборная Азербайджана завоевала одну золотую медаль.
Фархад Раджабли в возрастной группе М6 (55-59 лет), в весовой категории 90 кг одержал победу над соперниками из России, США и Бразилии и занял высшую ступень пьедестала почёта.
Отметим, что это восьмой титул чемпиона мира Фархада Раджабли среди мастеров дзюдо.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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