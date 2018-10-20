Определись соперники сборной Азербайджана на чемпионате мира по вольной борьбе
Состоялась жеребьевка первого дня чемпионата мира по вольной борьбе, который в субботу открывается в спорт-арене Ласло Папп в Будапеште.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, определись первые соперники борцов вольного стиля сборной Азербайджана в весовых категориях до 61, 74, 86 и 125 килограммов. Двое борцов сборной начнут состязание с квалификационного раунда, остальные двое - с 1/16 финала, говорится в субботу в сообщении Федерации борьбы Азербайджана.
Отметим, что встречи будут начинаться в 12:30.
Результаты жеребьевки:
- до 61 килограмма; квалификация - Парвиз Ибрагимов - Скотт Шиллер (Канада),
- до 74 килограммов; 1/16 финала - Абубакр Абакаров - Ханок Рашамин (Израиль),
- до 86 килограммов; 1/16 финала - Мурад Сулейманов - Гума Башир (Судан),
- до 125 килограммов; квалификация - Джамаладдин Мамедов - Ник Матюхин (Германия).
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Канте готов покинуть «Челси» только ради «Реала» или «Барселоны»
Три легионера призваны на матчи против сборной Болгарии
-
19 Окт. 16:53 10 706
-
19 Окт. 22:27 6 414
-
19 Окт. 22:42 5 746
-
19 Окт. 22:47 5 445
-
19 Окт. 15:15 4 110