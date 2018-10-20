UFC уволил российского бойца, напавшего на Макгрегора
20 октября 2018 10:49 96
UFC уволил чеченского бойца Зубайру Тухугова после его нападения на ирландца Конора Макгрегора 6 октября. Об этом сообщается на официальном сайте турнира, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня/
Американец Майкл Джонсон заменит Тухугова в поединке с россиянином Артемом Лобовым, который пройдет 27 октября. Дело чеченского бойца находится на рассмотрении Атлетической комиссии штата Невада.
Зубайра был секундантом Хабиба Нурмагомедова в поединке против Макгрегора. После победы в четвертом раунде дагестанец перебрался через сетку и напал на команду Конора. Затем в октагон забрались друзья Хабиба, в частности Тухугов, и атаковали Макгрегора.
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