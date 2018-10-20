Глава UFC посчитал Макгрегора недостойным реванша с Нурмагомедовым

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт поделился мнением относительно того, с кем следует провести бой российскому бойцу и чемпиону организации в легком весе Хабибу Нурмагомедову. Об этом он рассказал в интервью ESPN.

"Как фанат спорта, считаю, что боя достоин Тони Фергюсон. У него был титул, но после травмы колена он с ним расстался. Тони не отдавал пояс в бою, кстати, как и Макгрегор. Но у Конора уже был шанс, поэтому достоин выйти в октагон с Хабибом именно Фергюсон", - считает Уайт.

9 октября Фергюсон заявил, что готов выйти в октагон против Нурмагомедова. Американец назвал себя подлинным чемпионом.

7 октября ирландец Конор Макгрегор не сумел отобрать титул у Нурмагомедова. После боя Макгрегор написал в социальных сетях, что ждет реванша. Тем не менее в окружении российского бойца не раз подчеркивали, что не рассматривают повторный поединок против ирландца. По мнению Абдулманапа Нурмагомедова, отца россиянина, Фергюсон - один из потенциальных следующих соперников Нурмагомедова.

Бой между Фергюсоном и Нурмагомедовым срывался четыре раза. Именно американец должен был стать соперником Нурмагомедова на турнире UFC 223, на котором россиянин завоевал титул чемпиона в легком весе. Тогда из-за травмы колена Фергюсон был вынужден сняться с поединка, и после смены претендентов в октагон против Нурмагомедова вышел Эл Яквинта.

Фергюсон одержал в UFC 11 побед подряд. Всего за карьеру он одержал 24 победы и потерпел 3 поражения.

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