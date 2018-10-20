Неймар назвал возможное возвращение в "Барселону" фальшивкой
20 октября 2018 16:20 192
Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар высказался о своем возможном возвращении в испанскую "Барселону". Бразилец назвал слухи об обратном трансфере несоответствующими действительности, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
"Фальшивые новости", - именно такие слова написал форвард в своем личном Instagram на фоне обложки El Mundo Deportivo, которая утверждает о готовящейся сделке.
Напомним, что ранее сообщалось о том, что Неймар и "Барселона" окончательно рассорились, подав друг против друга судебные иски. Главной причиной стали финансовые разногласия - форвард считает, что ему причитаются бонусные выплаты, в "Барсе" считают иначе.
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