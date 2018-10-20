«Реал» проиграл «Леванте» и продлил серию без побед в чемпионате Испании

Мадридский "Реал" потерпел поражение от "Леванте" в матче девятого тура чемпионата Испании, сообщает "Советский спорт".

Встреча, прошедшая в Мадриде, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Хосе Моралес и Рохер Марти. У хозяев мяч забил Марсело, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Реал" не смог одержать победу в четвертом матче Примеры подряд.

Испания. Примера. 9-й тур

"Реал" (Мадрид) - "Леванте" (Валенсия) - 1:2

Голы: 0:1 - Моралес, 6; 0:2 - Марти, 13 (пенальти); 1:2 - Марсело, 72