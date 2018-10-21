Месси может пропустить шесть матчей из-за травмы

Хавбек испанской "Барселоны" Лионель Месси получил травму в матче против "Севильи" чемпионата Испании, сообщает "Советский спорт".

Футболист повредил лучевую кость правой руки и теперь пропустит около трех недель сезона. Предположительно, Месси не выступит за каталонский клуб в шести матчах, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Все понимают, что делает Месси для команды. Нам нужно будет принять его отсутствие в ближайших матчах. Нам нужно к этому подготовиться. У "Барселоны" достаточно ресурсов, хотя наши предстоящие соперники сильны", - заявил главный тренер "Барсы" Эрнесто Вальверде Marco.

Таким образом, аргентинец, возможно, выздоровеет к встрече с мадридским "Атлетико" 24 ноября.