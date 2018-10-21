Месси может пропустить шесть матчей из-за травмы
21 октября 2018 11:35 133
Хавбек испанской "Барселоны" Лионель Месси получил травму в матче против "Севильи" чемпионата Испании, сообщает "Советский спорт".
Футболист повредил лучевую кость правой руки и теперь пропустит около трех недель сезона. Предположительно, Месси не выступит за каталонский клуб в шести матчах, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Все понимают, что делает Месси для команды. Нам нужно будет принять его отсутствие в ближайших матчах. Нам нужно к этому подготовиться. У "Барселоны" достаточно ресурсов, хотя наши предстоящие соперники сильны", - заявил главный тренер "Барсы" Эрнесто Вальверде Marco.
Таким образом, аргентинец, возможно, выздоровеет к встрече с мадридским "Атлетико" 24 ноября.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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