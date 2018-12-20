"Реал" готов выложить 70 млн евро за молодого англичанина Санчо

Темнокожий полузащитник дортмундской "Боруссии" с британским паспортом Джейдон Санчо стал одной из трансферных целей мадридского "Реала". Об этом журналистам сообщил президент "Королевского клуба" Флорентино Перес, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

При этом мадридисты готовы заплатить за 18-летнего хавбека, который уже провел три матча в составе сборной Англии, круглую сумму в 70 млн евро, сообщает Goal.Com. В немецкой бундеслиге Санчо провел за Дортмунд 16 встреч и забил 5 голов.