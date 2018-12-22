В Баку состоялось официальное открытие музея, посвященного Лиге Европы УЕФА - ФОТО

22 декабря в Баку состоялась церемония официального открытия музея, посвященного Лиге Европы УЕФА по футболу.

Как передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняли участие президент АФФА Ровнаг Абдуллаев, министр молодежи и спорта Азад Рагимов, вице-президент Национального Олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде, члены Исполнительного комитета АФФА и Тренерского комитета.

После того, как была разрезана символическая красная лента, участники мероприятия ознакомились с экспонатами музея.

Представленные со стороны УЕФА экспонаты вызвали большой интерес.

После знакомства с музеем, Ровнаг Абдуллаев, Азад Рагимов, Чингиз Гусейнзаде, член Исполнительного комитета АФФА Искендер Джавадов и посол Финала Лиги Европы Баку - 2019 Вели Гасымов сфотографировались на память с членами команд клубов Топаз Премьер-лиги соответствующих возрастных групп, выступающих в Лиге U-12 АФФА.

После церемонии официального открытия члены указанных команд стали первыми посетителями, получившими возможность ознакомиться с демонстрируемыми экспонатами.

Музей, организованный перед Национальным музеем азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви в рамках подготовительной кампании к предстоящему 29 мая 2019 года финальному матчу Лиги Европы УЕФА, который пройдет на Бакинском Олимпийском стадионе, будет функционировать с 22 декабря по 7 января.

Музей состоит из 3-х частей. Гости, желающие посетить музей, пройдя регистрацию в информационной зоне, которая расположена на входе, смогут получить подробную информацию о мероприятии.

В музейной зоне демонстрируются экспонаты, отражающие историю Лиги Европы, подписанные формы команд и футболистов, участвовавших в финальных играх 2008-2018-х годов, официальный мяч Лиги Европы, а также подписанные мячи, использованные в финальных матчах Лиги Европы. Кроме этого, на специальных мониторах, установленных внутри музея, демонстрируются незабываемые моменты Лиги Европы, голы, забитые в финальных играх, различные интересные эпизоды, моменты. Это позволит каждому посетителю музей совершить путешествие в прошлое Лиги Европы, являющейся одним из самых авторитетных клубных турниров Старого света, вновь пережить атмосферу тех лет.

В зонах игр и отдыха гостям будут предложены разнообразные развлекательные программы, а также возможность принять участие в интересных соревнованиях, в которых они смогут продемонстрировать свои знания и умения в футболе. Кроме того, в музее будут организованы автограф-сессии с участием местных и зарубежных звезд футбола. В эти дни посетители музея смогут ближе познакомиться с футболистами, получить их автографы и сфотографироваться.

Вход в музей бесплатный.