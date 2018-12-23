Месси установил очередное голевое достижение длительностью в 11 лет

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси забил гол в матче 17-го тура чемпионата Испании с "Сельтой" (2:0). Это его 15-й мяч в нынешнем сезоне в Примере. Таким образом, Месси стал первым футболистом, выступающим в одном из пяти ведущих чемпионатов, забившим не менее 15 мячей в 11 последних сезонах, включая нынешний. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

На его счету 23 гола в сезоне-2008/09, 34 - в сезоне-2009/10, 31 - в сезоне-2010/11, 50 - в сезоне-2011/12, 46 - в сезоне-2012/13, 28 - в сезоне-2013/14, 43 - в сезоне-2014/15, 26 - в сезоне-2015/16, 37 - в сезоне-2016/17, 34 мяча - в сезоне-2017/18.

Гол в матче с "Сельтой" - 398-й мяч аргентинца в испанском национальном чемпионате, игрок является лучшим бомбардиром турнира в истории.

Кроме того, в нынешнем сезоне 31-летний Месси забил шесть мячей в четырех матчах Лиги чемпионов.