Турнир UFC перенесли из-за положительного допинг-теста бойца

Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 232 пройдет в калифорнийском Инглвуде вместо Лас-Вегаса. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает ТАСС.

По информации mmajunkie, причиной переноса соревнования является проваленный допинг-тест американского бойца смешанного стиля (ММА) Джона Джонса. Спортсмен должен встретиться в октагоне со шведом Александром Густафссоном. В анализах Джонса был обнаружен туринабол.

Атлетическая комиссия штата Невада не успеет провести расследование и выдать разрешение американцу на спортивную деятельность в Лас-Вагасе, поэтому турнир, который намечен на 29 декабря, решили перенести в Инглвуд.

Вице-президент UFC по вопросам здоровья и производительности спортсменов Джефф Новицки подчеркнул, что положительный тест Джонса не является нарушением антидопинговых правил, так как в крови были обнаружены лишь остатки туринабола, а не новое употребление вещества.

Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев прокомментировал возможный поединок между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и 12-кратным чемпионом мира по боксу американцем Флойдом Мейвезером.