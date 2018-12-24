Эксперт оценил бой Нурмагомедова и Мейвезера в один миллиард долларов

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев прокомментировал возможный поединок между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и 12-кратным чемпионом мира по боксу американцем Флойдом Мейвезером. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает "Спорт-Экспресс".

Генсек организации заявил, что хочет провести данный бой в Москве.

"Если Хабиб примет решение боксировать с Мейвезером, то, конечно, это реально. И мы сделаем все необходимое, чтобы бой прошел летом в Москве, в "Лужниках". Если бой состоится, то это будет хорошо не только для нас, но и для нашей страны вообще. Представляете, сколько болельщиков из-за границы приедет? А сколько будет иностранных инвестиций? Бой Хабиба и Мейвезера интересен всем", - подчеркнул эксперт.

Он оценил стоимость встречи в $1 млрд.

"Думаю, общая стоимость проведения боя - около миллиарда долларов. Это и расходы, и доходы. При этом не сомневаюсь, что выйдем в плюс. По факту будет видно. Думаю, что спонсоры, которые были у боя Мейвезер - Макгрегор, также захотят принять участие. Ведь поединок будет транслироваться на весь мир", - заключил Кремлев.

Напомним, что американец хочет биться по правилам бокса, в то время как Нурмагомедов согласен сражаться и в октагоне, и на ринге.