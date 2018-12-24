Бывший чемпион мира по боксу захотел биться с Макгрегором

Американский боксер Джермелл Чарло заявил, что хочет боя с ирландцем Конором Макгрегором, выступающим в смешанных единоборствах (MMA). Слова американца приводит Irish Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Я всегда готов к действию. Особенно в MMA, почему бы и нет? Если Конор хочет биться, он - взрослый парень. Он знает, кому надо набрать", - заявил Чарло.

В последнем бою Макгрегор уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову в поединке за чемпионский пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Из-за беспорядков после боя ирландец получил дисквалификацию на неопределенный срок.

В августе 2017-го Макгрегор вышел на ринг против непобежденного американского боксера Флойда Мэйуэзера. Поединок закончился победой Мэйуэзера. За это выступление ирландец заработал 85 миллионов долларов.

По правилам MMA 30-летний Макгрегор одержал 21 победу и потерпел 4 поражения. Чарло - бывший чемпион мира в первом среднем весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). На его счету 31 победа и 1 поражение в профессиональном боксе.

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