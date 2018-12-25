В каких видах спорта в Азербайджане больше всего нарушаются антидопинговые правила

В 2018 году Национальное антидопинговое агентство Азербайджана выявило 35 нарушений антидопинговых правил.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, во вторник сказала директор агентства Шафаг Гусейнли на пресс-конференции, посвященной итогам года.

По ее словам, в первой "тройке" - борьба, тхэквондо и бокс.

"В этих видах спорта положительными оказались анализы, взятые соответственно у 12, семи и пяти спортсменов", - сказала Гусейнли.

Гусейнли напомнила, что в этом году в Баку прошло заседание исполкома и учредительного совета Всемирного антидопингового агентства, а также состоялся визит мониторинговой группы Конвенции Совета Европы против применения допинга. Кроме того, инспекторы Национального антидопингового агентства Азербайджана работали на зимних Олимпийских играх и Азиатских играх 2018 года.

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