Азербайджанское национальное антидопинговое агентство отчиталось за 2018 год - ФОТО

Сегодня Азербайджанское национальное антидопинговое агентство (AMADA) провело мероприятие, посвященное итогам года.

Как сообщает Day.Az, на мероприятии AMADA представила годовой отчет, в котором было рассказано о проделанной работе.

Глава AMADA Шафаг Гусейнли в беседе с представителями отечественных СМИ отметила, что 2018 год оказался очень успешным для Азербайджана в плане борьбы с допингом.

"Нас уже знают на мировой арене, несмотря на то, что мы функционируем только 2 года. AMADA развивает сотрудничество с антидопинговыми агентствами мира", - сообщила она и напомнила, что в этом году в Азербайджане прошло заседание Совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA), на котором приняло участие больше 200 участников, а также в 2018 году была создана Международная тестовая организация, после чего все национальные агентства начали сотрудничество с ними, и Азербайджанское агентство стало одним из первых.

Шафаг Гусейнли, делясь успехами агентства в этом году, также добавила, что на зимних Олимпийских играх участвовали наши инспекторы по допингу, и кроме этого, AMADA теперь ведет инспектирование на всех международных соревнованиях, которые проходят в Азербайджане.

" В 2018 году в два раза было увеличено допинг тестирование. В прошлом году их было 402, в а этом году 817 тестов. Они были проведены как на различных соревнованиях, так и вне. В целом мы провели 512 спортсменов. Мы стараемся проверять всех спортсменов, которые побеждают в национальных чемпионатах. Больше всего тестов было проведено в борьбе, боксе, футболе и велоспорте.

Всего в 2018 году было 35 антидопинговых нарушений. Больше всего было в борьбе - 12, далее таэквондо - 7. 25% нарушений было обнаружено у малолетних спортсменов. Это очень большая цифра. В основном, нарушители попались на анаболиках," - сообщила она.

Глава AMADA заявила, что использование допинга превращается в социальную проблему.

"Во многих фитнес центрах используют запрещенные препараты. Фитнесс-инструкторы почему-то считают, что эти препараты они могут продавать 15-16 летним подросткам. Мы хотим начать борьбу против этого. Продажа запрещенных препаратов, которые используют больные раком или с другими заболеваниями, незаконна. И все должны об этом знать", - подчеркнула Ш. Гусейнли.

Ф. Агаларова