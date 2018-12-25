Коутиньо и 150 млн евро: "Барселона" решительно настроена на трансфер Мбаппе

Испанская "Барселона" назвала условия, которые она может предложить французскому "Пари Сен-Жермен" за нападающего Килиана Мбаппе. Каталонцы готовы купить 20-летнего француза, отдав им своего полузащитника Фелипе Коутиньо и 150 миллионов евро в придачу. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Таким образом, клуб из столицы Каталонии намерен повысить свои шансы на совершение сделки. Кроме того, как сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на Don Balon, также в "Барсе" рассчитывают на то, что помогут трансферу и дружеские отношения самого Коутиньо и нападающего "ПСЖ" Неймара. Однако сами парижане не готовы продавать чемпиона мира в составе сборной Франции.

Мбаппе выступает за "Париж" с 2017 года, куда перешел из "Монако". За время своих выступлений в столичном клубе он сыграл в 38 матчах, забив 25 мячей.

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