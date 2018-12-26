«Милан» намерен продлить контракт с сыном легендарного футболиста
Итальянский "Милан" намерен заключить новый контракт с 17-летним нападающим Даниэлем Мальдини. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает Calciomercato.
Новое соглашение будет рассчитано до 2021 года.
Даниэль - сын легендарного защитника "россонери" Паоло Мальдини, проведшего за клуб 902 матча, а также внук Чезаре Мальдини - экс-защитника "Милана" и бывшего тренера сборной Италии. Форвард выступает за молодежную команду красно-черных. На его счету три мяча в 10 матчах молодежного чемпионата Италии и один гол в молодежном Кубке страны. Также сообщается об интересе к футболисту со стороны других клубов.
Отметим, что у Мальдини-младшего также есть гражданство Венесуэлы - его мать родилась в этой южноамериканской стране.
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