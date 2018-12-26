Футболист перекрутил мяч, который чудом миновал линию ворот - ВИДЕО

Нидерландский футболист Матс Сойнтьенс, играющий за команду "АЗ Алкмар" на Кубке Голландии КНВБ, испытал сильное разочарование, когда после его удара мяч, летящий в ворота соперника, предательски ушёл в сторону, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Футболист исполнил потрясающий удар по воротам и вратарь клуба "ПЕК Зволле" Дидерик Бур остался неподвижным и беспомощно наблюдал, как мяч пролетел над его головой. Но футбольный снаряд, приземлившись прямо на ленточке, отскочил в штангу и улетел в сторону от ворот, как ни странно оставшись в игре. Фанаты "АЗ Алкмар" пришли в неистовство от такого явного невезения, постигшее их любимую команду, которая несмотря на неудачу, разгромила своих соперников со счётом 5:0.

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