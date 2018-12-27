"Манчестер Сити" сенсационно проиграл "Лестеру " - ВИДЕО

Лестер обыграл Манчестер Сити в поединке 19 тура АПЛ, передает Day.Az со ссылкой на football24.ua.

АПЛ, 19 тур

Лестер - Манчестер Сити - 2:1

Голы: Олбрайтон, 19, Рикарду Перейра, 81 - Бернарду Силва, 14

Удаление: Делф, 89

В последних 3-х поединках подопечные Хосепа Гвардиолы взяли только 3 очка, потерпев поражения от Челси и Кристал Пэлас. После этих осечек "горожан" Ливерпуль оторвался в чемпионской гонке уже на 4 очка, поэтому в Лестере Манчестер Сити устраивала исключительно победа.

Александр Зинченко всю игру просидел в запасе. Напомним, в недавнем матче Кубка лиги между этими командами именно Зинченко победным ударом в серии пенальти вывел Манчестер Сити в 1/2 финала турнира.

Поединок прогнозируемо начался с атак гостей. "Горожане" существенно превосходили соперника во владении мячом, но реальных голевых моментов в первые минуты команда Гвардиолы не создала. Впрочем, чемпионы реализовали свою же первую возможность - на 14-й минуте после позиционного провала игроков Лестера в центре поля Агуэро вывел Бернарду Силву один на один со Шмейхелем. Португалец легко разобрался с голкипером и открыл счет в матче.

Однако Манчестер Сити недолго радовался - уже через 5 минут "лисы" восстановили равновесие. Хозяева провели быструю атаку, которую точным ударом головой завершил Олбрайтон, технично сбросив мяч в дальний угол ворот Эдерсона после навеса Варди. Отметим позиционный фейл конкурента Зинченко Фабиана Делфа, который откровенно проиграл позицию при взятии ворот.

После забитого мяча хозяева заиграли куда активнее. Неплохой момент был у Чаудхери, который после навесной передачи не сумел переправить мяч в ворота. Буквально перед этим Эдерсон спас "горожан" от второго пропущенного мяча после удара Джейми Варди. До перерыва счет на табло больше не изменился.

Подытоживая первую половину игры, можно сказать, что Сити превосходил соперника в дебютные минут 30, а вот позже инициатива перешла к хозяевам. Интересно, что в первом тайме Лестер переиграл Манчестер Сити по количеству ударов по воротам - 6:5 (в створ - 4:3).

Начало второй 45-минутки напоминало первый тайм - чемпионы владели мячом без особого обострения, тогда как Лестер довольно уверенно защищался. На 65-й минуте Ляпорт блестящим подкатом спас Манчестер Сити от выхода на ворота Варди. За несколько минут Агуэро не сумел акцентировано пробить после подачи с углового.

На 81-й минуте Лестер вышел вперед. Олбрайтон подал угловой, защитники выбили мяч прямо на ногу Рикарду Перейре. Португалец ударом с линии штрафной поразил дальний угол ворот.

Манчестер Сити доигрывал матч в меньшинстве - Делф получил прямую красную карточку за грубый подкат в центре поля. Хавбек сначала сыграл в мяч, однако после этого въехал в ноги оппоненту. За прямую красную карточку в АПЛ предусмотрен бан на 3 матча - шанс для Зинченко?

В итоге поединок завершился довольно заслуженной викторией Лестера. Ливерпуль благодаря победе над Ньюкаслом в параллельном матче оторвался уже на 7 очков. Более того - команду Гвардиолы обошел и Тоттенхэм, у которого уже 45 очков, тогда как у "горожан" осталось 44 Манчестер Сити, судя по всему, попал в серьезную черную полосу.

Лестер благодаря победе поднялся на 7 место, набрав 28 пунктов.

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