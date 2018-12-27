Капитан «Реала» приготовился бежать от Моуринью

Капитан "Реала" Серхио Рамос первым покинет команду, если ее снова возглавит португальский тренер Жозе Моуринью. Об этом сообщает Mundo Deportivo, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации издания, разгромное поражение от московского ЦСКА в Лиге чемпионов сильно повлияло на руководство клуба, поэтому оно рассматривает вариант с заменой нынешнего тренера Сантьяго Солари. У Рамоса не сложились отношения со специалистом, когда тот тренировал "Реал" с 2010 по 2013 год.

19 декабря сообщалось, что мадридский клуб готов вернуть Моуринью и платить ему 20 миллионов евро за сезон. Помимо этого, португальцу будет отдано право решать, каких футболистов продать или купить.

Моуринью остался без работы 18 декабря, когда его уволил английский "Манчестер Юнайтед". С командой он выиграл Кубок лиги и Лигу Европы.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook