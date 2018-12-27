Назван лучший спортсмен Европы

Сербский теннисист Новак Джокович в третий раз стал лучшим спортсменом Европы по версии журналистов. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает PAP.

Ранее в Варшаве подвели итоги ежегодного голосования агентства, в котором приняли участие сотрудники спортивных редакций различных европейских изданий.

Джокович стал победителем, набрав 145 баллов. На втором месте рейтинга расположился обладатель "Золотого мяча" хорватский футболист Лука Модрич с результатом в 132 балла, а третьим стал британский пилот "Формулы-1" Льюис Хэмилтон, получивший 114 очков.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook