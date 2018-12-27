10 самых дорогих защитников в истории «Барселоны»

20 декабря "Барселона" объявила о договоренности с "Валенсией" про переход на правах аренды защитника Джейсона Мурильо. За шесть месяцев займа каталонцы заплатили левантийцам 2,5 миллиона евро, а также прописали в договоре опцию выкупа размером в 25 миллионов евро.

В случае, если летом "Барселона" пожелает использовать опцию и заключит полноценный контракт с Мурильо, этот футболист войдет в историю каталонского клуба, как один из самых дорогих игроков обороны. Пока десятка самых дорогих защитников, купленных "Барселоной", выглядит следующим образом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Люка Динь - 16,5 миллионов евро - летом 2016 года "Барселона" выкупила у ПСЖ контракт Диня, видя в том конкурента для Жорди Альбы на левом фланге обороны. Однако за два года стать ключевым футболистом в стане "блаугранас" Люка так и не смог. Всего за "Барселону" француз провел 46 матчей, отличившись 2 голами и 3 ассистами.

По завершении сезона-2017/18 интерес к Люке Диню проявил "Эвертон", подкрепив его конкретным предложением на 20 миллионов евро. Возражать против такой сделки "Барселона" не стала и трансфер состоялся. Ныне Динь является одним из ключевых футболистов "ирисок", имея регулярное место в основном составе.

Филипп Кристанваль - 17 миллионов евро - Кристанваль - еще один французский защитник в истории "Барселоны". Он действовал в центральной зоне, а в стан "блаугранас" переехал летом 2001 года из "Монако" за весьма и весьма серьезные по тем временам для игрока оборонительной линии 17 миллионов евро. В "Барселоне" проявить себя на максимуме своих возможностей талантливый Кристанваль не смог, сыграв за два года 47 матчей во всех турнирах и отдав в них 1 результативную передачу. В июле 2003 года "Барселона" отпустила Кристанваля бесплатно в "Марсель", но там на бека буквально навалилась череда травм и трудовой договор, подписанный на пять лет, доработать футболист не смог. Он был расторгнут через два года, а Кристанваль перешел в "Фулхэм". В лондонской команде Филиппу удалось завоевать место в основе, но затем травмы снова дали о себе знать. Летом 2008 года контракт с "Фулхэмом" подошел к концу, а продлевать его англичане не пожелали. Поискав несколько месяцев новые варианты и не обретя их, Кристанваль в 30 лет решил повесить бутсы на гвоздь.

Томас Вермален - 19 миллионов евро - Бельгиец перебрался на "Камп Ноу" из "Арсенала" в августе 2014-го. В стане "канониров" он был безусловным игроком основного состава, но испытывал проблемы из-за травм. В Каталонии убежать от этих неприятностей Вермален также не смог. Именно травмы помешали Томасу как следует проявить себя в составе "Барселоны", где ныне он появляется на поле довольно эпизодически. Контракт Вермалена с "Барселоной" рассчитан до лета 2019 года и вряд ли будет продлен. Очевидно, что именно переход Мурильо и поставит точку на карьере Вермалена в сине-гранатовой футболке. В ноябре бельгийцу исполнилось 33 года, а это значит, что грядущим летом у него появится финальный шанс как следует заявить о себе в футболе, подписав, вероятно, свой последний профессиональный контракт в качестве игрока.

Жереми Матье - 20 миллионов евро - Еще один французский бек, на которого "Барселона" не пожалела нескольких десятков миллионов евро. В стан каталонцев Матье, как и ныне Мурильо, перебирался из "Валенсии". В 2014 году сделка стоила "Барсе" 20 миллионов евро. Однако центрбек совершенно не пришелся ко двору в каталонской команде. Он немало ошибался и в целом выглядел не столь надежно, как большинство его коллег по оборонительной линии.

Всего за "Барселону" Матье провел 91 матч за 3 года, отличившись 4 голами и 3 ассистами. Несмотря на изначально подписанный 4-летний контракт с "Барселоной", уже летом 2017 года каталонцы согласились отпустить Матье в лиссабонский "Спортинг" на правах свободного агента. В Португалии дела у опытного француза пошли на лад и в своем первом сезоне в чемпионате этой страны он провел 29 поединков, причем все - в стартовом составе.

Габи Милито - 20 миллионов евро - В 2007 году "Барселона" рискнула и отдала немалую сумму "Сарагосе" за аргентинского центрбека, несмотря на то, что ранее его забраковали медики "Реала". В Мадриде посчитали, что организм Милито чрезмерно подвержен травмам, а потому вкладывать в его подписание несколько десятков миллионов евро нецелесообразно. Весной 2008-го эти прогнозы оправдались, когда Габи получил серьезную травму, которая выбила его из игры более чем на год.

В итоге за четыре сезона в "Барселоне" Милито сыграл 76 поединков в рамках всех соревнований, отличившись 2 голами и 1 результативной передачей. Какими-либо фатальными ошибками этот центрбек не запомнился, но травмы, безусловно, скомкали его карьеру. Летом 2011 года Милито вернулся на родину, где подписал контракт на три сезона с родным "Индепендьенте", но уже через год завершил карьеру в возрасте 32 лет. После этого стал тренером, а последней командой, с которой работал Милито являлся чилийский "О'Хиггинс".

Дмитрий Чигринский - 25 миллионов евро - В августе 2009-го "Барселона" по желанию Хосепа Гвардиолы заплатила серьезные деньги "Шахтеру" за переход считавшегося невероятно перспективным и талантливым центбека Дмитрия Чигринского. Однако карьера у украинца на "Камп Ноу" не заладилась. Виной тому стали травмы и частые ошибки со стороны Дмитрия, за которые того даже освистывали болельщики "Барселоны".

Уже через год каталонцы согласились продать Чигринского обратно в "Шахтер", но уже за 15 миллионов евро. Что правда, даже вернувшись в родной клуб, Дмитрий не смог заиграть на прежнем уровне. Ныне 32-летний Чигринский выступает в Греции за АЕК, с которым в минувшем сезоне стал чемпионом страны. Имеет регулярную игровую практику, когда не пребывает в лазарете - травмы по-прежнему не отстают от Дмитрия.

Самюэль Умтити - 25 миллионов евро - Очередной французский бек, на которого боссы "Барселоны" существенно раскошелились. На "Камп Ноу" Умтити перебрался летом 2016 года из "Лиона" в статусе одного из наиболее перспективных центральных защитников французского и мирового футбола. Этой сделкой каталонцы угодили точно в цель - Самюэль с ходу оказался способен завоевать место в основном составе и ныне по праву считается одним из сильнейших защитников в современном футболе. В нынешнем сезоне Умтити получил травму колена, которая вывела его из игры на неопределенный срок. Очевидно, что именно эта проблема и побудила руководство "Барселоны" выйти на трансферный рынок и договориться об аренде Мурильо.

Нелсон Семеду - 30,5 миллионов евро - В летнее трансферное окно 2017 года "Барселона" не пожалела потратить более трех десятков миллионов евро на правого защитника "Бенфики" Нелсона Семеду. После ухода из команды Дани Алвеса правый фланг обороны каталонцев существенно "провисал", а потому Семеду был призван восполнить этот пробел.

В минувшем сезоне португальский фулбек провел 24 поединка в чемпионате Испании, показав себя на достаточно неплохом уровне. Ныне Семеду продолжает оставаться одним из ключевых защитников "Барселоны", однако, по оценкам многих аналитиков, до уровня Дани Алвеса пока не дотягивает. Впрочем, Нелсону лишь 25 лет, а потому время для прогресса у футболиста есть.

Дани Алвес - 35,5 миллиона евро - Бразилец был подписан "Барселоной" летом 2008 года из "Севильи" и на долгие восемь сезонов закрыл вопрос с правой "бровкой" каталонцев. Алвес прекрасно показывал себя как в обороне, так и в атаке, но летом 2016-го пожелал сменить обстановку, приняв предложение "Ювентуса".

В Италии Алвес провел ровно год, выиграв титул чемпиона страны, после чего перебрался в ПСЖ, где выступает и поныне. Впрочем, звездные времена Дани Алвеса все равно были в "Барселоне", в историю которой он вписал свое имя в качестве не только второго по дороговизне бека, но и одного из наиболее успешных с игровой точки зрения фланговых защитников команды.

Клеман Ленгле - 35,9 миллионов евро - Было бы удивительно, если бы во главе рейтинга, где так много представителей Франции, оказался не француз. За трансфер Клемана Ленгле "Барселона" летом нынешнего года выложила рекордные в своей истории, как для защитника, 35,9 миллионов евро, отправившиеся на счета "Севильи". В долгосрочной перспективе Ленгле рассматривается боссами клуба в качестве замены для стареющего Жерара Пике.

Пока Ленгле не впечатляет своей игрой, особенно если отталкиваться от уплаченной за его переход суммы. Средняя оценка выступлений француза в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании от специалистов портала WhoScored составляет 6,63, что хуже, чем у Пике, имеющего 7,16. Однако судить об уровне и успешности карьеры Ленгле в "Барселоне" пока, безусловно, рано. На этого игрока возлагаются серьезные надежды и только от него зависит, суждено ли им оправдаться.

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