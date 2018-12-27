ПСЖ продлит контракт с Буффоном

Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" продлит контракт с итальянским голкипером Джанлуиджи Буффоном.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, Буффон перешел в ПСЖ летом, подписав контракт по схеме "1+1". В нынешнем сезоне 40-летний голкипер провел 13 матчей за клуб и пропустил восемь мячей. Клуб собирается активировать опцию продления контракта будущим летом.

ПСЖ занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции, опережая ближайшего преследователя на 13 очков. В Лиге чемпионов парижане вышли в плей-офф с первого места в группе C. В 1/8 финала ПСЖ сыграет с "Манчестер Юнайтед".

Буффон является девятикратным победителем чемпионата Италии и четырехкратным обладателем кубка Италии в составе "Ювентуса", а также чемпионом мира в составе сборной Италии. В составе ПСЖ он стал обладателем Суперкубка Франции.

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