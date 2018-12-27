Гаттузо уволят из «Милана»

Руководство "Милана" отправит главного тренера команды Дженнаро Гаттузо после матча 19-го тура серии А со СПАЛом. Об этом сообщает Calciomercato.com, передает Day.Az со ссылкой на sovsport.ru.

По информации издания, "Милан" уже принял решение, однако официально о увольнении Гаттузо будет объявлено после матча со СПАЛом, который состоится 29 декабря.

Ранее руководство "Милана" поставила условия тренеру. Чтобы избежать отставки команде были необходимы победы в матчах с "Фрозиноне" и СПАЛом. Однако с первым соперником "Милан" справиться не сумел.

"Милан" после 18 туров серии А занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 28 очков.

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