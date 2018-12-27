Чемпионат Италии по футболу могут приостановить

Президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина раздумывает над тем, чтобы приостановить чемпионат Италии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Дело в том, что во время матча между "Интером" и "Наполи" произошли трагические события. Четыре фаната получили ножевые ранения, а на 35-летнего фаната черно-синих наехал фургон, на котором болельщики неаполитанцев направлялись на стадион. Мужчина был госпитализирован в больницу в критическом состоянии, однако врачам не удалось спасти его жизнь.

"Мы рассмотрим вариант с приостановлением чемпионата. У нас есть проблемы с общественным порядком, которые нужно решить. Я не психолог, но было видно, что некоторые футболисты нервничали по ходу матча "Интера" и "Наполи".

Сейчас я нахожусь на этапе размышлений. Произошли очень серьёзные события. Мы посоветуемся с Министерством, с Национальным олимпийским комитетом, а затем примем решение", - сказал Гравина в интервью Il Messaggero.

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