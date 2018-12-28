Вратарь «мастерски» обвел нападающего и забил красивый гол в свои ворота - ВИДЕО
28 декабря 2018 18:15 108
Филиппо Перуккини, вратарь футбольного клуба "Асколи", случайно забил гол в свои ворота во время игры, состоявшейся 27 декабря с командой "Палермо", в рамках чемпионата Серии В, второго по значимости футбольного турнира в Италии, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
27-летний спортсмен решил продемонстрировать своё умение владеть мячом и при попытке обвести нападающего, неожиданно послал мяч в собственные ворота.
Курьёзный инцидент произошёл в середине футбольного матча, который закончился со счётом 3:0 в пользу клуба из Сицилии.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
27 декабря 23:55 13
Азербайджанский арбитр отсудит матч Лиги чемпионов
27 декабря 20:10 505
Чемпионат Италии по футболу могут приостановить
27 декабря 19:53 514
Гаттузо уволят из «Милана»
27 декабря 19:26 371