Вратарь «мастерски» обвел нападающего и забил красивый гол в свои ворота - ВИДЕО

28 декабря 2018 18:15

Филиппо Перуккини, вратарь футбольного клуба "Асколи", случайно забил гол в свои ворота во время игры, состоявшейся 27 декабря с командой "Палермо", в рамках чемпионата Серии В, второго по значимости футбольного турнира в Италии, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

27-летний спортсмен решил продемонстрировать своё умение владеть мячом и при попытке обвести нападающего, неожиданно послал мяч в собственные ворота.

Курьёзный инцидент произошёл в середине футбольного матча, который закончился со счётом 3:0 в пользу клуба из Сицилии.

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Вратарь

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