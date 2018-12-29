Шахрияр Мамедъяров - вице-чемпион мира!
Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров завоевал серебро в чемпионате мира по быстрым шахматам (рапиду), который проходил в Санкт-Петербурге. Как передаёт Day.Az со ссылкой на Trend, Мамедъяров набрал 10,5 очков.
В последнем туре Мамедъяров сыграл вничью с российский гроссмейстером Даниилом Дубовым, который в итоге стал чемпионом мира. Бронза досталась представителю США Хикару Накамуре.
Победительницей в женском турнире стала китайская шахматистка Цзюй Вэньцзюнь, набравшая 10 очков, второе место заняла Сарасадат Хадемальшарьех из Ирана (9), третьей стала россиянка Александра Горячкина (9).
Азербайджанские шахматистки заняли следующие места:
18- Гюльнар Мамедова (7,5 очков)
39- Гюнай Мамедзаде (7 очков)
76- Зейнаб Мамедъярова (5,5 очков)
79- Тюркан Мамедъярова (5,5 очков).
Призовой фонд мужского турнира по рапиду составил $350 тыс., Дубов получит $60 тыс. Женщины разыграли $150 тыс., из которых $40 тыс. достанутся Цзюй Вэньцзюнь. Чемпионат мира по блицу пройдет 29-30 декабря.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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