Икарди отдаст капитанскую повязку чернокожему игроку из-за расизма фанатов «Интера»

Жена и агент нападающего миланского "Интера" Мауро Икарди Ванда Нара, заявила, что ее муж может передать капитанскую повязку своему одноклубнику Квадво Асамоа. Об этом сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как сообщила супруга футболиста, аргентинский полузащитник готов сделать это на время на фоне расистского скандала в Серии А.

"Мауро с удовольствием отдаст капитанскую повязку Асамоа. Если в Серии А используется VAR, чтобы пересматривать решения судьи, то разве нет на стадионах камер, с помощью которых можно было бы определить этих людей, выкрикивающих расистские оскорбления?" - заявила Нара.

В матче 18-го тура чемпионата Италии "Интер" - "Наполи" болельщики миланского клуба оскорбляли защитника неаполитанцев Калиду Кулибали на расовой почве. По итогам разбирательств, Федерация футбола Италии приняла решение наложить санкции на "нерадзурри" в виде двух домашних матчей без зрителей, а также закрытием фанатского сектора на три игры.

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