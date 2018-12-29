Роналду установил новый рекорд в Серии А

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду установил рекорд Серии А по числу мячей, забитых за сезон, сообщает "Советский спорт".

Форвард открыл счет в матче против "Сампдории", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Забитый мяч стал 13-м для Роналду. Нападающий сравнялся по числу голов с форвардом "Дженоа" Кшиштофем Пентеком на вершине списка лучших бомбардиров текущего розыгрыша чемпионата Италии.

Также Роналду побил рекорд по числу мячей, забитых португальским футболистом по ходу одного сезона Серии А, который ранее принадлежал Руя Баррошу, также выступавшему за "Ювентус", сообщает B/R Football.