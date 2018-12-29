Украинский принял решение по "Карабаху"
29 декабря 2018 22:25 203
Украинский защитник ПАОК Евгений Хачериди не рассматривает вариант с переходом в "Карабах"
Как передает Report, об этом сообщает "Depo.Сектор" со ссылкой на SDNA.
Ранее украинец заявил, что ни в "Шахтер", ни в "Динамо" не перейдет.
Евгений сыграл за ПАОК 10 матчей в этом сезоне во всех турнирах.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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