Украинский принял решение по "Карабаху"

Украинский защитник ПАОК Евгений Хачериди не рассматривает вариант с переходом в "Карабах"

Как передает Report, об этом сообщает "Depo.Сектор" со ссылкой на SDNA.

Ранее украинец заявил, что ни в "Шахтер", ни в "Динамо" не перейдет.

Евгений сыграл за ПАОК 10 матчей в этом сезоне во всех турнирах.