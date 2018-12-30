Американский боец Джонс завоевал титул чемпиона UFC

Американский боец смешанного стиля (ММА) Джон Джонс одержал победу над шведом Александром Густафссоном в бою за пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелой весовой категории (до 93 кг). Бой прошел в Инглвуде (США, штат Калифорния), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Пятираундовый поединок завершился техническим нокаутом в третьем раунде. После серии ударов Джонса в партере судья признал защиту Густафссона пассивной и остановил поединок.

Бой был перенесен из Лас-Вегаса (штат Невада) в калифорнийский Инглвуд из-за положительного результата допинг-теста Джонса. В допинг-пробе спортсмена был обнаружен туринабол, за употребление которого он в 2017 году получил 15-месячную дисквалификацию. Следы запрещенного вещества были незначительными, и бойцу не были предъявлены обвинения в употреблении допинга, однако Атлетическая комиссия штата Невада не успевала провести расследование до турнира и не могла выдать ему разрешение на проведение поединка в Лас-Вегасе. Атлетическая комиссия штата Калифорния ранее в декабре вернула бойцу временное право участвовать в поединках в этом штате.

С 2015 года титул чемпиона UFC принадлежал Даниэлю Кормье, однако в субботу он от него отказался. В послужном списке 31-летнего Джонса - 23 победы (16 досрочно), одно поражение, один бой был признан несостоявшимся.

В активе 31-летнего Густафссона - 18 побед (14 досрочно), 5 поражений.