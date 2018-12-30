Макгрегор сделал прогноз на предстоящий турнир UFC
30 декабря 2018 11:14 148
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор рассказал, чего ждет от предстоящего турнира UFC 232, передает "Советский спорт".
Турнир пройдет в Инглвуде, штат Калифорния, в ночь с 29 на 30 декабря, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Жду с нетерпением начала турнира UFC 232, отличный состав участников собрался! Много любопытных боев и куча интересных сюжетов. Нас ждет настолько серьезные бои, насколько это вообще возможно", - написал Макгрегор в своем твиттере.
Главным боем вечера станет поединок за вакантный титул в полутяжелом весе между Джоном Джонсом и Александром Густафссоном. В со-главном событии вечера Кристиана Жустину проведет бой с Амандой Нуньес за титул в женском полулегком весе.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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