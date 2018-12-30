В Баку наградили спортсменов-аутистов по итогам 2018 года - ФОТО

Спортивный клуб аутистов и BrendSport провели в Баку церемонию награждения по итогам 2018 года, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На открытии вечера руководитель BrendSport Бахруз Самедов отметил, что спорт и физкультура являются прекрасным средством терапии, реабилитации и социализации людей с аутизмом

"Иногда родители спрашивали, могут ли дети с аутизом заниматься спортом, и я им отвечал: "Возможно, но при условии, что вы сами - тренеры". Однако теперь появилось осознание того, что аутичные дети и молодежь могут быть очень успешными в спорте и значительно более включенными в физическую активность. Особенно полезны занятия некоторыми видами командного спорта, плаванием, верховой ездой, легкой атлетикой, боулингом, велосипедным спортом и т.д. ", - отметил Бахруз Самедов.

По итогам года были вручены дипломы "Лучший спортсмен года" и "Лучший тренер года". Специальными дипломами "За поддержку людей с аутизмом" были отмечены Ассоциация футбольных федераций Азербайджана, Федерация велосипедного спорта, Федерация теннисного спорта Азербайджана, Школа олимпийского резерва детско-юношеского велосипедного спорта, футбольные клубы "Нефтчи", "Сабаил", "Габала" "Карабах", представители общественных организаций. Среди них были игроки сборной Азербайджана по футболу Махир Мадатов и Руслан Абушов, заслуженный артист Азербайджана, писатель и художник Бахрам Багирзаде и другие. Ведущей вечера была Летафет Алекперова.

В заключение была представлена развлекательная программа.

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