Жестокая женская драка в UFC: Нуньес избила Сайборг

Перед Новым годом в США прошел вечер смешанных единоборств UFC 232, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Соглавным событием вечера стал поединок между Крис Сайборг и Амандой Нуньес. На кону стояли два чемпионских пояса UFC: Сайборг проводила защиту титула в полулегком весе, а Нуньес - в легчайшем.

Бой завершился уже на 51-й секунде первого раунда после того, как судья засчитал Сайборг технический нокаут.

Вторым главным боем стал поединок американца Джона Джонса и шведа Александра Густафссона. На кону стоял пояс UFC в полутяжелом весе, от которого отказался Дэниэль Кормье. Бой был остановлен в третьем раунде после того, как рефери засчитал Густафссону технический нокаут.