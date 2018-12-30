Жестокая женская драка в UFC: Нуньес избила Сайборг

30 декабря 2018 14:37

Перед Новым годом в США прошел вечер смешанных единоборств UFC 232,  передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Соглавным событием вечера стал поединок между Крис Сайборг и Амандой Нуньес. На кону стояли два чемпионских пояса UFC: Сайборг проводила защиту титула в полулегком весе, а Нуньес - в легчайшем.

Бой завершился уже на 51-й секунде первого раунда после того, как судья засчитал Сайборг технический нокаут.

Вторым главным боем стал поединок американца Джона Джонса и шведа Александра Густафссона. На кону стоял пояс UFC в полутяжелом весе, от которого отказался Дэниэль Кормье. Бой был остановлен в третьем раунде после того, как рефери засчитал Густафссону технический нокаут.

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