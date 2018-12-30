Двукратный чемпион «Формулы-1» скучает по соперничеству с Шумахером

Двукратный чемпион "Формулы-1" Фернандо Алонсо заявил, что скучает по соперничеству с семикратным чемпионом мира Михаэлем Шумахером, передает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Первое, что приходит в голову, это то, что он был очень сложным соперником. Он был очень быстрым, иногда даже пугающе быстрым. В 2006 году он был непревзойденным. Даже если бы шины "Мишлен" работали лучше, мы бы все равно с ним соперничали на каждом этапе. Михаэль - самый серьезный соперник из всех, кто у меня когда-либо был.

Он всегда служил мне ярким примером. Интересно, что было бы, если бы у нас были одинаковые болиды? Он был самым ценным противником, и я скучаю по дуэлям с ним", - цитирует Алонсо Speedweek.