Звезда "Реала" принял решение о будущей карьере

Полузащитник мадридского "Реала" Иско опроверг информацию, что он может покинуть "Королевский клуб".

Об этом Report сообщает со ссылкой на издание AS.

26-летний испанский полузащитник заявил, что хочет остаться в Мадриде, чтобы продолжать выигрывать титулы с клубом.

Напомним, что в нынешнем сезоне 26-летний Иско провёл 11матчей в чемпионате Испании, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с "Реалом" действует до лета 2022 года.