Звезда "Реала" принял решение о будущей карьере
31 декабря 2018 11:25 45
Полузащитник мадридского "Реала" Иско опроверг информацию, что он может покинуть "Королевский клуб".
Об этом Report сообщает со ссылкой на издание AS.
26-летний испанский полузащитник заявил, что хочет остаться в Мадриде, чтобы продолжать выигрывать титулы с клубом.
Напомним, что в нынешнем сезоне 26-летний Иско провёл 11матчей в чемпионате Испании, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с "Реалом" действует до лета 2022 года.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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