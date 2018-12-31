WBA назвала боксера года

31 декабря 2018 23:39

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) признала украинца Александра Усика лучшим боксером 2018 года, передает "Советский спорт".

Как напоминает официальный сайт организации, 21 июля он завоевал Кубок Мохаммеда Али и стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. В финальном поединке Всемирной боксерской суперсерии Усик одержал победу единогласным решением судей над россиянином Муратом Гассиевым.

10 ноября 2018 года Усик защитил чемпионские титулы в поединке против Тони Беллью.

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