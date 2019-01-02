Стало известно, когда Роналду может вернуться в сборную Португалии

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду может вернуться в сборную Португалии в 2019 году, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

33-летний форвард приостановил выступления за национальную команду после чемпионата мира - 2018, который прошел в России. Португалия выбыла на стадии 1/8 финала турнира.

"В 2019 году я намерен вернуться в распоряжение тренерского штаба сборной. У нас была договоренность, что я пропущу матчи национальной команды во второй половине 2018 года в связи с переходом из "Реала" в "Ювентус".

Мне 33 года, я переехал из одной страны в другую, где иные методы работы, партнеры по команде, профессиональные моменты и так далее. Было решено, что я не буду участвовать в играх сборной в первой половине сезона. Думаю, это был лучший вариант", - сказал Роналду в интервью Record.

Португалия завоевала место в финальной части Лиги наций и в полуфинале турнира 5 июня сыграет против сборной Швейцарии.

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