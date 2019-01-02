Главный тренер «Барселоны» может покинуть команду летом
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде не исключил возможность, что покинет каталонский клуб летом 2019 года, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Специалист возглавляет команду с 2017 года. "Барселона" под его руководством завоевала чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании. В нынешнем сезоне "Барселона" в Ла Лиге идет на первом месте после 17 туров. Нынешний контракт Вальверде истекает летом 2020 года.
"Я не знаю, что буду делать в следующем сезоне. Это футбол. Может произойти все что угодно, никогда не загадываю наперед.
Два месяца - это очень долгий срок. Если не выигрываешь лигу, все обращают внимание на тренера, потому что это так принято. Я стараюсь выполнить поставленные задачи, так что давайте посмотрим.
Каждый день происходит что-то, с чем так или иначе приходится сталкиваться. У всех нас есть общая цель: чтобы клуб работал и рос с каждым днем, чтобы мы играли хорошо и люди были счастливы", - сказал Вальверде в интервью клубному телевидению.
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