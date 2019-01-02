"Челси" подписал полузащитника "Боруссии" Пулишича

Лондонский "Челси" оформил сделку с дортмундской "Боруссией", в результате которой приобрел полузащитника немецкого клуба Кристиана Пулишича. Американский футболист обошелся "синим" в 64 миллиона евро, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Согласно условиям договора Пулишич проведет остаток сезона в "Боруссии" на правах аренды, а летом станет полноценным игроком "Челси" и присоединится к своим новым партнерам, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на официальный сайт "желто-черных". Примечательно, что сделка оказалась выгодной для немецкого клуба: помимо круглой суммы боссы дортмундцев договорились с "Челси" о том, что аренда американца будет для них бесплатной.

Пулишич находится в системе клуба с 2015 года, а за основной состав "Боруссии" выступает с 2016 года. За время выступлений в Дортмунде он принял участие в 81 матче, став автором 10 голов и 16 результативных передач.

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