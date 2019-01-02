Президент ФИФА рассказал о подготовке к ЧМ-2022

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино рассказал о том, как идет подготовка к чемпионату мира, который состоится в 2022 году, передает "Советский спорт".

Инфантино поделился, что организация прикладывает все возможные усилия для того, чтобы увеличить количество команд, а также рассказал о клубном чемпионате мира, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы еще думаем над идеей проведения клубного чемпионата мира в новом формате. Сейчас болельщики не очень пристально следят за этим турниром. Мы же хотим создавать чемпионат мира для 24 команд и проводить его каждые два или четыре года за двухнедельный период. Мы обсуждаем пока разные варианты. Пока есть те, кто выступают за и те, кто выступают против. Нам предстоит большая работа в этом направлении.

ФИФА прилагает максимум усилий, чтобы расширить список участников ЧМ-2022 в Катаре до 48 команд. Это очень важно для нас и для каждой страны-участницы. Если нам это удастся, то в турнире примет множество новых команд. Это однозначный плюс", - приводит слова Инфантино Sky Sports.