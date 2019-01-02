Роналду назвал 2018 год самым лучшим в своей карьере

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду назвал 2018 год лучшим в карьере, передает "Советский спорт".

Также португальский футболист рассказал о том, как ему живется после переезда в Италию, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"2018-й год был лучшим в моей карьере. В Серии А меня опекают также, как в Испании, но здесь меньше пространства, потому что во всех командах отличная оборона.

Победа в Лиге чемпионов - это мечта, но данная цель не должна становиться навязчивой для "Ювентуса". Командные трофеи важны, и я работаю для того, чтобы завоевывать их.

Что касается Турина, меня здесь приветствовали фантастическим образом. Мы все очень хорошо себя чувствуем. Не знаю, когда завершу карьеру, но я в порядке, и хочу играть в течение долгих лет", - цитирует Роналду Record.