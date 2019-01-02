Исторический рекорд Криштиану Роналду
2 января 2019 21:48 179
На инстаграм форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду подписались более 150 миллионов человек, сообщает Trend со ссылкой на Sports.ru.
32-летний португалец стал первым человеком, преодолевшим эту отметку.
Роналду - лидер в инстаграме по количеству подписчиков. На втором и третьем месте поп-певицы Селена Гомес (144,5 миллионов) и Ариана Гранде (141,3 миллиона).
Помимо Роналду, более 100 миллионов подписчиков среди спортсменов у форварда "ПСЖ" Неймара (108,9 миллионов) и нападающего "Барселоны" Лионеля Месси (105,1 миллиона).Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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