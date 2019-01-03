Определились стрелки, которые представят Азербайджан на II Европейских играх

Определились имена стрелков, которые представят Азербайджан на II Европейских играх "Минск 2019".

Об этом, как передает Day.Az, Report сообщил вице-президент Федерации спортивной стрельбы Азербайджана Хафиз Джафаров.

По его словам, в играх примут участие 5 стрелков. В стендовой стрельбе поборются Эмин Джафаров, Нурлана Джафарова (оба по круглому стенду), Айдан Джамалова (траншейный стенд). В пулевой стрельбе силы проверят Руслан Лунев и Нигяр Насирова.

Х.Джафаров сказал, что победители Европейских игр по каждому виду стрельбы получат лицензию на Летние олимпийские игры 2020 в Токио.

Отметим, что II Европейские игры пройдут в столице Беларуси, Минске, 21-30 июня.

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