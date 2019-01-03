Названы условия реванша между Нурмагомедовым и Макгрегором

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт рассказал о вероятности проведения второго поединка между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает "Советский спорт".

"Надо посмотреть, как все сложится. Мы еще не были на заседании Атлетической комиссии Невады. Пройдет заседание и тогда посмотрим, как все будет. Все будет зависеть от длительности дисквалификаций, но если все пойдет как надо, бой должен состояться", - цитирует функционера MMA Fighting.

Уайт также назвал Макса Холлоуэя и Тони Фергюсона возможными соперниками Нурмагомедова в следующем бою.