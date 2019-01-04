Чемпион Англии "Манчестер Сити" может быть исключен из еврокубков

Английский "Манчестер Сити" может быть лишен права участия в еврокубках за нарушение правил финансового fair play, если подтвердится информация о спонсорской поддержке футбольного клуба, опубликованная ранее Football Leaks. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, заявил главный следователь инстанции Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю клубов Ив Летерм.

Ранее сообщалось, что "Сити" грозит отстранение от еврокубков из-за обнародованной Football Leaks информации. Telegraph утверждает, что некоторые чиновники УЕФА были возмущены утечкой данных, которые свидетельствуют о том, что клуб несколько лет назад получил напрямую от владельцев почти 60 миллионов фунтов, которые были оформлены как спонсорский контракт.

"Если появившаяся в СМИ информация правдива, (у клуба) может возникнуть серьезная проблема, - сказал Летерм, которого цитирует Telegraph со ссылкой на Spiegel. - Это может привести к самым серьезным санкциям, в том числе к отстранению от соревнований под эгидой УЕФА".

В декабре глава УЕФА Александер Чеферин заявил, что в организации "оценивают ситуацию". "У нас есть независимая структура, которая занимается этим вопросом. Даже если я бы знал больше, не мог бы поделиться информацией, но скоро вы получите ответ", - пообещал тогда Чеферин.