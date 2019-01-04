Стал известен лучший бразильский футболист, выступающий в Европе

Нападающий английского "Ливерпуля" Роберто Фирмино стал обладателем награды Samba Gold, присуждаемой лучшему бразильскому футболисту, выступающему в Европе. Победитель определяется по итогам голосования болельщиков, журналистов и нескольких VIP-персон. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Форвард "Ливерпуля" набрал в итоге 21,79% голосов, второе место занял защитник мадридского "Реала" Марсело (20,51%), замкнул тройку лучших нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Неймар (18,67%).

На награду Samba Gold претендовал также выступающий в чемпионате Украины Тайсон. Нападающий "Шахтера" получил 1,03% голосов и занял 11-е место. При этом в голосовании фанатов Тайсон занял девятое место с 2,31% голосов.

Фирмино выступает за английский клуб с 2015 года. В текущем сезоне 27-летний форвард забил девять голов в 27 матчах за мерсисайдцев во всех турнирах. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Роберто Фирмино в 80 миллионов евро.